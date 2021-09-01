Лукашенко: Росія поставить у Білорусь велику партію військової техніки

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував отримання Мінськом великої партії військової техніки з Росії. За його словами, найближчим часом Москва доставить в країну десятки літаків і систем протиповітряної оборони.

Про це Лукашенко заявив під час виступу у Бобруйську, пише БелТА.

«Найближчим часом — я підписав позавчора [30 серпня] розпорядження — з Російської Федерації поставлять нам десятки літаків, вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив», — зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що Росія поставить Білорусі найсучаснішу техніку.

«Найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях [«Захід-2021»], що нам потрібно щось ще, то купимо у Російської Федерації й поставимо на озброєння», — додав він.

Спільні стратегічні навчання збройних сил РФ і Республіки Білорусь «Захід-2021» проведуть з 10 до 16 вересня 2021 року. За даними міністерства оборони Росії, в них візьмуть участь близько 200 тисяч військовослужбовців, а також до 760 одиниць техніки й 15 кораблів.

Нагадаємо, уже 9 вересня Лукашенко поїде у Москву на зустріч з Володимиром Путіним — це буде для них пʼята очна зустріч від початку року.