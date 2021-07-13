Лукашенко вчетверте за рік зустрівся з Путіним та поскаржився йому на терор зі сторони невдоволених білорусів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчетверте від початку 2021 року зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Белта.

Насамперед Лукашенко заявив, що Білорусь витримає усі санкції ЄС, мовляв «нічого паритися».

«Як я колись і говорив, нічого нам з цього приводу паритися. Ми все-таки економіці приділяємо більше уваги, ніж в СРСР, ми на людей дивимося більше. Ми витримаємо. Навіть не витримаємо – ми будемо розвиватися. Це не питання. Сьогодні не вийде монополізувати міжнародний порядок і натиснути на нас. Не вийде! Світ змінився», — сказав Лукашенко і додав, що економіка Білорусі дуже серйозно привʼязана до російської.

Він пожалівся на терор зі сторони противників його режим. Мовляв, після придушення масових протестів, багато білорусів перейшли до індивідуального терору проти людей, «які виступали за державу».

«Мерзотники підбирають час та атакують житло одного з лідерів партії, коли діти вдома. Намагаються натиснути, залякати», — заявив Лукашенко.

Він не розкрив деталей описаного інциденту і не назвав прізвищ постраждалих, проте запевнив, що затримання виконавців — це питання часу.

«Ми всіх їх знайдемо і притягнемо до відповідальності», — запевнив політик.