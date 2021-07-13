Лукашенко четвертый раз за год встретился с Путиным и пожаловался ему на террор со стороны недовольных белорусов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четвертый раз с начала 2021 года встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Белта.

Прежде всего Лукашенко заявил, что Беларусь выдержит все санкции ЕС, мол «ничего париться».

«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился», — сказал Лукашенко и добавил, что экономика Беларуси очень серьезно привязана к РФ.

Он пожаловался на террор со стороны противников его режим. Мол, после подавления массовых протестов, многие белорусы перешли к индивидуальному террору против людей, «которые выступали за государство».

«Мерзавцы подбирают время, атакуя жилье одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», — заявил Лукашенко.

Он не раскрыл деталей описанного инцидента и не назвал фамилий пострадавших, однако заверил, что поимка исполнителей — всего лишь вопрос времени.

«Мы всех их вычислим. И найдем, привлечем к ответственности», — заверил политик.