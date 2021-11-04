Лукашенко и Путин подписали документ по интеграции, утвердив 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции двух стран.
Это произошло 4 ноября на заседании Высшего госсовета России и Беларуси, сообщили российские и беларусские СМИ.
Отметим, что речь идет о договоренности создать Союзное государство, на ближайшие два года разработан пакет из 28 союзных программ.
В программах прописаны механизмы развития единого экономического пространства, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран и прочее.
К тому же на заседании обновили военную доктрину и утвердили концепцию миграционной политики Союзного государства.
Кроме того, Россия и Беларусь собираются заключить договор об общих принципах налогообложения.
В ходе заседания Александр Лукашенко также предложил создать общий медиахолдинг.
«Думаю, что здесь нам нужно серьезную реформу провести. Мы могли бы создать медиахолдинг Союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим газетам, журналам, Telegram-каналам и другим «ютюбам», а, собрав их в кулак, за эти же деньги создать соответствующую группу, медиахолдинг и рассказывать о происходящем. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим», — сказал он.
- Договор между Беларусью и Россией о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999 года: согласно ему страны должны объединить валюту, армию, таможенную и налоговую системы. После массовых протестов в 2020 году в Беларуси, которые Лукашенко подавил силой, он разорвал почти все связи с Западом и стал договариваться с Россией. Та сфокусировала работу на выполнении «дорожных карт» по интеграции обеих стран.
- 9 сентября Россия и Беларусь подписали все 28 программ по интеграции. Страны объединят рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Договор об этом планируется подписать 1 декабря 2023 года. Что касается общей валюты, то здесь Россия и Беларусь пока не пришли к общему мнению.
- В марте Россия и Беларусь договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих, которые планировали разместить в Нижегородской и Калининградской областях России и Гродненской области Беларуси.