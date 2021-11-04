Лукашенко и Путин подписали документ по интеграции, утвердив 28 союзных программ

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко подписали декрет об углублении интеграции двух стран.

Это произошло 4 ноября на заседании Высшего госсовета России и Беларуси, сообщили российские и беларусские СМИ.

Отметим, что речь идет о договоренности создать Союзное государство, на ближайшие два года разработан пакет из 28 союзных программ.

В программах прописаны механизмы развития единого экономического пространства, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран и прочее.