Росія та Білорусь підпишуть союзні програми 4 листопада — у День народної єдності в РФ

Вища держрада Союзної держави, на якій планується затвердити союзні програми Росії та Білорусі, відбудеться 4 листопада. Про це повідомив Олександр Лукашенко на зустрічі з главою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним у пʼятницю, 10 вересня.

«Десь, по-моєму, 4 листопада, у День народної єдності в Росії, ми проведемо цей захід — Вища державна рада», — сказав Олександр Лукашенко.

На засіданні мають затвердити розроблені програми Союзної держави. Напередодні їх узгодили на переговорах 9 вересня, а до цієї дати їх дошліфують і ухвалять уряди обох країн.