Росія та Білорусь підготували нову воєнну доктрину Союзної держави. Її ухвалять найближчим часом

Найближчим часом Росія та Білорусь планують затвердити воєнну доктрину Союзної держави.

Про це пише TUT.by.

«Крім загроз воєнного характеру, продовжуємо стикатися з політичним і економічним тиском на наші країни з боку так званого колективного Заходу. В умовах, які склалися, змушені вживати заходів відповідного характеру», — сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу на спільній колегії міністерств оборони Росії та Білорусі.

За його словами, один з таких заходів — нова воєнна доктрина Союзної держави. «Підготовлена нова воєнна доктрина Союзної держави, яку планується затвердити найближчим часом на черговому засіданні Вищої державної ради Союзної держави», — сказав Шойгу.

Військові відомства двох країн, зазначив він, перейшли на планування двостороннього військового співробітництва на основі програми стратегічного партнерства, розробленої на пʼятирічний період.

Видання зазначає, що в Білорусі зараз діє воєнна доктрина, ухвалена у 2016 році. Оновлена воєнна доктрина Союзної держави мала бути схвалена 13 грудня 2018 року на засіданні Ради міністрів Союзної держави. Однак підписання документа було заблоковано білоруською стороною після ультиматуму премʼєр-міністра Росії Дмитра Медведєва щодо так званої «поглибленої інтеграції». Через тиждень, 19 грудня 2018 року, Володимир Путін в односторонньому порядку схвалив воєнну доктрину Союзної держави Росії і Білорусі. Білорусь цього досі не зробила.

Також Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін домовилися про продовження термінів розміщення в Білорусі російських військових об'єктів.

«Сьогодні з моїм білоруським колегою підписали протоколи про продовження термінів дії угод про розміщення на території Республіки Білорусь російських військових об'єктів — вузла системи попередження про ракетний напад в місті Барановичі й радіостанції Військово-морського флоту в місті Вілейка», — повідомив Шойгу.