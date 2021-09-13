Лукашенко заявив, що планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною планують розгорнути зенітно-ракетні комплекси C-400, які країні поставить Росія.

Про це Лукашенко заявив під час візиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021».

«Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався й південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і російськими обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися — 1 200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр [...]. С-400 стануть нам у нагоді», — сказав Лукашенко.