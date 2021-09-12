Лукашенко: Білорусь закупить у Росії озброєння на понад $1 мільярд

Білорусь планує закупити російського озброєння на понад $1 мільярд. На нещодавніх перемовинах у Кремлі питанням оборони і безпеки приділили «багато уваги».

Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час військових навчань «Захід-2021», цитує БелТА.

Зброю мають поставити до 2025 року, «це близько десятка літаків, це кілька десятків вертольотів і зенітний ракетний комплекс «Тор». Також ідеться і про закупівлю системи C-400, «якою зараз перекритий периметр кордону Білорусі на західному напрямку».

«Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде ... ми повинні готуватися — 1 200 км кордон з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми говорили, що С-400 нам буде до місця. Путін дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам», — заявив Лукашенко.