Лукашенко: Білорусь закупить у Росії озброєння на понад $1 мільярд

Білорусь планує закупити російського озброєння на понад $1 мільярд. На нещодавніх перемовинах у Кремлі питанням оборони і безпеки приділили «багато уваги».
Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час військових навчань «Захід-2021», цитує БелТА.
Зброю мають поставити до 2025 року, «це близько десятка літаків, це кілька десятків вертольотів і зенітний ракетний комплекс «Тор». Також ідеться і про закупівлю системи C-400, «якою зараз перекритий периметр кордону Білорусі на західному напрямку».
«Але, як ви знаєте, у нас і південний напрямок додався. Ми з білоруськими генералами і росіянами обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде ... ми повинні готуватися — 1 200 км кордон з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр. І ми говорили, що С-400 нам буде до місця. Путін дав доручення міністру оборони, щоб з нашими пропрацювали ці питання для того, щоб можна було поставити ці комплекси нам», — заявив Лукашенко.
- 9 вересня 2021 року Лукашенко та Путін погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав. Росія та Білорусь об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Будуть також створені єдині макроекономічна політика, платіжна система та грошово-кредитна політика. Також Путін анонсував створення єдиного платіжного простору в Росії та Білорусі. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли спільної думки.
- Договір між Білоруссю та Росією про створення Союзної держави був підписаний 8 грудня 1999 року: за ним країни мають обʼєднати валюту, армію, митну й податкову системи. Після масових протестів у 2020 році у Білорусі, які Лукашенко придушив силою, він розірвав майже всі зв’язки із Заходом та почав домовлятися з Росією. Та сфокусувала роботу на виконанні «дорожніх карт» з інтеграції обох країн.