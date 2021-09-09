Росія та Білорусь розпочали масштабні військові навчання «Захід-2021» вздовж українських кордонів

Росія та Білорусь 9 вересня розпочали масштабні військові навчання «Захід-2021». Окрім білоруських та російських військових, у них візьмуть участь бійці ЗС Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.

Про це пише пресслужба Міноборони РФ.

«Розмах [навчань], склад держав-учасниць, кількість особового складу і техніки свідчать про зростання значення спільної підготовки наших збройних сил», — заявив заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

Навчання проведуть на десяти полігонах у Росії, на п’яти полігонах у Білорусі, а також у Балтійському морі та в анексованому Криму. Через безпосередню близькість до кордонів про свою підвищену готовність та ретельне стеження за навчаннями заявили Україна, Польща та Литва. У Росії ж запевняють, що навчання мають винятково оборонний характер.

Активна фаза навчань триватиме з 10 до 16 вересня. З боку РФ у них візьмуть участь понад 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки, близько 80 літаків та гелікоптерів, а також до 15 кораблів. Водночас з білоруської сторони буде залучено до тисячі військових, понад 30 одиниць техніки.

Повернення особового складу та техніки в місця дислокації планується до середини жовтня.