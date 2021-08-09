Росія розпочала масштабні військові навчання на окупованих нею територіях

Російська армія 9 серпня починає масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії та Південній Осетії.

Ці заходи триватимуть до 15 серпня, повідомила пресслужба Південного військового округу РФ.

Навчання відбудуться на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, в тимчасово окупованому Криму і на російських військових базах у Вірменії, тимчасово окупованих Абхазії та Південній Осетії.

Там будуть задіяні сили армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації.

«Навчання повинні відбуватися не за шаблоном, а на основі самостійних рішень командирів підрозділів, їхнього особистого вибору способів і методів знищення умовного противника», — йдеться в повідомленні.

До навчань також будуть залучені підрозділи радіаційного, хімічного і біологічного захисту, інженерних військ, радіоелектронної боротьби, розвідки, матеріально-технічного та медичного забезпечення тощо.