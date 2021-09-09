Россия и Беларусь начали масштабные военные учения «Запад-2021» вдоль украинских границ

Россия и Беларусь 9 сентября начали масштабные военные учения «Запад-2021». Кроме беларусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

«Размах [учений], состав государств-участников, количество личного состава и техники свидетельствуют о росте значения совместной подготовки наших вооруженных сил», — заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

Учения проведут на десяти полигонах в России, на пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море и в аннексированном Крыму. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва. В России же уверяют, что учения имеют исключительно оборонительный характер.

Активная фаза учений пройдет с 10 по 16 сентября. Со стороны РФ в них примут участие более 200 тысяч военных, до 760 единиц техники, около 80 самолетов и вертолетов, а также до 15 кораблей. В то же время с беларусской стороны будет привлечено до тысячи военных, более 30 единиц техники.

Возвращение личного состава и техники в места дислокации планируется до середины октября.