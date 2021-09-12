Лукашенко: Беларусь закупит у России вооружения на более $1 миллиарда

Беларусь планирует закупить российского вооружения более чем на $1 миллиард. На недавних переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили «много внимания».

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время военных учений «Запад-2021», цитирует БелТА.

Оружие должны поставить до 2025 года, «это около десятка самолетов, это несколько десятков вертолетов и зенитный ракетный комплекс «Тор». Также речь идет и о закупке системы C-400, «которой сейчас перекрыт периметр границы Беларуси на западном направлении».

«Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с беларусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... мы должны готовиться — 1 200 км границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы говорили, что С-400 нам будет к месту. Путин дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», — заявил Лукашенко.