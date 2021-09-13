Лукашенко заявил, что планирует разместить на границе с Украиной российские ЗРК С-400

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.

Об этом Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений «Запад-2021».

«Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас добавилось и южное направление. Мы с беларусскими генералами и российскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться — 1 200 километров границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр [...]. С-400 тут нам к месту», — сказал Лукашенко.