Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко назвав антивакцинаторську акцію «насмішкою над лікарями»

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що акція противників вакцинації, яка проходить у Києві 3 листопада, є насмішкою над лікарями. Про це він заявив під час брифінгу.

«Щодо тієї антивакцинаторської акції, яка сьогодні проходить у Києві із закликами не вакцинуватись — це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили рідних через коронавірус. Повірте мені, у реанімації цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють», — зазначив Ляшко.

Міністр закликав не вірити фейкам та не читати порад у соцмережах, а користуватись офіційною інформацією від МОЗ, ВООЗ та Центру громадського здоровʼя.