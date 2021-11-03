Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал антивакцинаторскую акцию «насмешкой над врачами»

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что акция противников вакцинации, которая проходит в Киеве 3 ноября, является насмешкой над врачами. Об этом он заявил во время брифинга.

«Что касается той антивакцинаторской акции, которая сегодня проходит в Киеве с призывами не вакцинироваться — это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, потерявшими родных из-за коронавируса. Поверьте мне, в реанимации этот антивакцинаторский дух быстро улетучивается, а поддельные сертификаты не работают», — отметил Ляшко.

Министр призвал не верить фейкам и не читать советы в соцсетях, а пользоваться официальной информацией от Минздрава, ВОЗ и Центра общественного здоровья.