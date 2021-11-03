НАБУ проводить обшуки у міністра економіки Олексія Любченка, який подав у відставку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 3 листопада, проводять обшуки в Олексія Любченка — міністра економіки, який 2 листопада подав у відставку.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах та додав, що на місці є і співробітники Служби безпеки України.
Обшук проводять в рамках розслідування фактової справи (підозру нікому не оголосили) про зловживання владою (стаття 364 КК). Правоохоронці збирають докази, інших подробиць поки немає.
Журналістка Тетяна Козирєва опублікувала фото, як силовики намагаються потрапити в дім Любченка.
2 листопада Любченко подав заяву про звільнення, тепер парламент має схвалити його відставку. На місце Любченка можуть призначити заступницю голови Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко.
- На засіданні фракція СН вирішила відправити у відставку Любченка, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана. У четвер, 4 листопада, призначатимуть нових міністрів. Також призначатимуть нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, оскільки Олексій Резніков претендує на посаду міністра оборони.