Перший віцепремʼєр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про звільнення.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Любченко подав заяву з проханням про звільнення до Апарату Верховної Ради. Тепер парламент має схвалити його відставку.

Фракція «Слуга народу» планувала відправити Любченка у відставку. Кадрові питання обговорювали 1 листопада у столичному КВЦ «Парковий». На місце Любченка можуть призначити заступницю голови Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко.