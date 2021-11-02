Первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко подал заявление об увольнении.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Любченко подал заявление с просьбой об увольнении в Аппарат Верховной Рады. Теперь парламент должен одобрить его отставку.
Фракция «Слуга народа» планировала отправить Любченко в отставку. Кадровые вопросы обсуждали 1 ноября, в столичном КВЦ «Парковый». На место Любченко могут назначить заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.
- На заседании фракция СН решила отправить в отставку Любченко, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана. В четверг, 4 ноября, будут назначать новых министров. Также будут назначать нового министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, поскольку Алексей Резников претендует на пост министра обороны.