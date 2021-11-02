Первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко подал заявление об увольнении.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Любченко подал заявление с просьбой об увольнении в Аппарат Верховной Рады. Теперь парламент должен одобрить его отставку.

Фракция «Слуга народа» планировала отправить Любченко в отставку. Кадровые вопросы обсуждали 1 ноября, в столичном КВЦ «Парковый». На место Любченко могут назначить заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.