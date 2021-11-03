НАБУ проводит обыски у министра экономики Алексея Любченко, который подал в отставку

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 3 ноября, проводят обыски у Алексея Любченко — министра экономики, который 2 ноября подал в отставку.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил собеседник в правоохранительных органах и добавил, что на месте есть и сотрудники Службы безопасности Украины.

Обыск проводят в рамках расследования фактового дела (подозрение никому не объявили) о злоупотреблении властью (статья 364 УК). Правоохранители собирают доказательства, других подробностей пока нет.

Журналистка Татьяна Козырева опубликовала фото, как силовики пытаются попасть в дом Любченко.

2 ноября Любченко подал заявление об увольнении, теперь парламент должен одобрить его отставку. На место Любченко могут назначить заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлию Свириденко.