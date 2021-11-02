Глава Міноборони Андрій Таран подав у відставку

Міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Зазначимо, новий імовірний очільник міністерства Олексій Резніков напередодні, 1 листопада, подав до Апарату ВР заяву про звільнення з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.