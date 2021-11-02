Глава Минобороны Андрей Таран подал в отставку

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Отметим, новый предполагаемый глава министерства Алексей Резников накануне, 1 ноября, подал в Аппарат ВР заявление об увольнении с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по собственному желанию.