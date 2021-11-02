Warner Bros. висунула на «Оскар» нову «Матрицю», «Дюну» та «Загін самогубців»

Компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».

Як повідомляється на сайті кінокомпанії, перші дві картини заявлені у 15 номінаціях, «Дюна» — у 14.

Так, культовий фільм «Дюна» претендує нагороду в номінаціях: