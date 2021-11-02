Warner Bros. висунула на «Оскар» нову «Матрицю», «Дюну» та «Загін самогубців»

Компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».
Як повідомляється на сайті кінокомпанії, перші дві картини заявлені у 15 номінаціях, «Дюна» — у 14.
Так, культовий фільм «Дюна» претендує нагороду в номінаціях:
- «Найкращий фільм»;
- «Найкращий режисер»;
- «Найкращий адаптований сценарій»;
- «Найкраща чоловіча роль» (Тімоті Шаламе);
- «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стівен Маккінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавʼєр Бардем);
- «Найкраща жіноча роль другого плану» (Ребекка Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг);
- «Найкраща операторська робота»;
- «Найкращий саундтрек» (Ганс Циммер),
- «Найкращий звук»;
- «Найкращі візуальні ефекти»;
- «Найкращий монтаж»;
- «Найкращі костюми»;
- «Найкращі грим і зачіски»;
- «Найкращий художник-постановник».
Стрічку «Загін самогубців» висунули в номінаціях:
- «Найкращий фільм»;
- «Найкращий режисер»;
- «Найкращий адаптований сценарій»;
- «Найкраща жіноча роль» (Марго Роббі);
- «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ідріс Ельба, Джон Сіна, Юель Кіннаман, Сільвестр Сталлоне, Давид Дастмалчан, Майкл Рукер, Джай Кортні, Пітер Капальді та Піт Девідсон);
- «Найкраща жіноча роль другого плану» (Віола Девіс, Даніела Мелшиор, Алісі Брага);
- «Найкращий монтаж»;
- «Найкраща операторська робота»;
- «Найкращий художник-постановник»;
- «Найкращий саундтрек»;
- «Найкращий звук»;
- «Найкраща пісня» (“Rain”, виконують Grandson та Джессі Реєс);
- «Найкращі костюми»;
- «Найкращі грим і зачіски»;
- «Найкращі візуальні ефекти».
«Матриця: Воскресіння» може поборотися в номінаціях:
- «Найкращий фільм»;
- «Найкращий режисер»;
- «Найкращий адаптований сценарій»;
- «Найкраща жіноча роль» (Кері-Енн Мосс);
- «Найкраща чоловіча роль» (Кіану Рівз);
- «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ягʼя Абдул-Матін II, Джонатан Грофф, Ніл Патрік Гарріс);
- «Найкраща жіноча роль другого плану» (Джесіка Генвік, Крістіна Річчі, Приянка Чопра-Джонас, Джада Пінкетт-Сміт);
- «Найкращий монтаж»;
- «Найкраща операторська робота»;
- «Найкращий художник-постановник»;
- «Найкращий саундтрек»;
- «Найкращий звук»;
- «Найкращі костюми»;
- «Найкращі грим і зачіски»;
- «Найкращі візуальні ефекти».
Зазначимо, 94-та церемонія вручення премії «Оскар» запланована на 27 березня 2022 року.
- Україну на премії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» представлятиме фільм «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит.
- Найкращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» 2021 року було визнано драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників». Чжао отримала перемогу в номінації «Найкращий режисер», а акторка фільму Френсіс Макдорманд — «Оскар» за найкращу жіночу роль.