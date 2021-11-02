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Warner Bros. висунула на «Оскар» нову «Матрицю», «Дюну» та «Загін самогубців»

Автор:
Катерина Кадакова
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Компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».

Як повідомляється на сайті кінокомпанії, перші дві картини заявлені у 15 номінаціях, «Дюна» — у 14.

Так, культовий фільм «Дюна» претендує нагороду в номінаціях:

  • «Найкращий фільм»;
  • «Найкращий режисер»;
  • «Найкращий адаптований сценарій»;
  • «Найкраща чоловіча роль» (Тімоті Шаламе);
  • «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Стівен Маккінлі Гендерсон, Чан Чен, Джейсон Момоа, Хавʼєр Бардем);
  • «Найкраща жіноча роль другого плану» (Ребекка Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінг);
  • «Найкраща операторська робота»;
  • «Найкращий саундтрек» (Ганс Циммер),
  • «Найкращий звук»;
  • «Найкращі візуальні ефекти»;
  • «Найкращий монтаж»;
  • «Найкращі костюми»;
  • «Найкращі грим і зачіски»;
  • «Найкращий художник-постановник».

Стрічку «Загін самогубців» висунули в номінаціях:

  • «Найкращий фільм»;
  • «Найкращий режисер»;
  • «Найкращий адаптований сценарій»;
  • «Найкраща жіноча роль» (Марго Роббі);
  • «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ідріс Ельба, Джон Сіна, Юель Кіннаман, Сільвестр Сталлоне, Давид Дастмалчан, Майкл Рукер, Джай Кортні, Пітер Капальді та Піт Девідсон);
  • «Найкраща жіноча роль другого плану» (Віола Девіс, Даніела Мелшиор, Алісі Брага);
  • «Найкращий монтаж»;
  • «Найкраща операторська робота»;
  • «Найкращий художник-постановник»;
  • «Найкращий саундтрек»;
  • «Найкращий звук»;
  • «Найкраща пісня» (“Rain”, виконують Grandson та Джессі Реєс);
  • «Найкращі костюми»;
  • «Найкращі грим і зачіски»;
  • «Найкращі візуальні ефекти».

«Матриця: Воскресіння» може поборотися в номінаціях:

  • «Найкращий фільм»;
  • «Найкращий режисер»;
  • «Найкращий адаптований сценарій»;
  • «Найкраща жіноча роль» (Кері-Енн Мосс);
  • «Найкраща чоловіча роль» (Кіану Рівз);
  • «Найкраща чоловіча роль другого плану» (Ягʼя Абдул-Матін II, Джонатан Грофф, Ніл Патрік Гарріс);
  • «Найкраща жіноча роль другого плану» (Джесіка Генвік, Крістіна Річчі, Приянка Чопра-Джонас, Джада Пінкетт-Сміт);
  • «Найкращий монтаж»;
  • «Найкраща операторська робота»;
  • «Найкращий художник-постановник»;
  • «Найкращий саундтрек»;
  • «Найкращий звук»;
  • «Найкращі костюми»;
  • «Найкращі грим і зачіски»;
  • «Найкращі візуальні ефекти».

Зазначимо, 94-та церемонія вручення премії «Оскар» запланована на 27 березня 2022 року.