«Матриця: Воскресіння». Warner Bros. анонсувала фільм за допомогою 180 тисячі «тизерів»

Компанія Warner Bros. офіційно опублікувала перший тизер «Матриці: Воскресіння». Короткий ролик підтверджує, що дебютний трейлер фільму буде показаний вже цього четверга, 9 вересня.

Одночасно з цим оновився веб-сайт WhatIsTheMatrix.com, де відвідувачам пропонують обрати червону або синю капсулу. Залежно від ухваленого рішення, сайт автоматично генерує один із 180 тисячі унікальних варіантів тизеру з кадрами фільму, адаптуючи відео під ваш реальний час.

Серед сцен можна помітити Нео і Трініті у виконанні Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосса, а також невідомих нових персонажів, яких грають Ях'я Абдул-Матін II, Джессіка Генвік, Джонатан Грофф та інші.