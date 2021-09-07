«Матрица: Воскрешение». Warner Bros. анонсировала фильм с помощью 180 тысячи «тизеров»

Компания Warner Bros. официально опубликовала первый тизер «Матрицы: Воскрешение». Короткий ролик подтверждает, что дебютный трейлер фильма будет показан уже в этот четверг, 9 сентября.

Одновременно с этим был обновлен веб-сайт WhatIsTheMatrix.com, где посетителям предлагается выбрать красную или синюю таблетку. В зависимости от принятого решения, сайт автоматически генерирует один из 180 тысячи уникальных вариантов тизера с кадрами из фильма, адаптируя видео под ваше реальное время.

Среди сцен можно заметить Нео и Тринити в исполнении Киану Ривза и Керри-Эн Мосс, а также неизвестных новых персонажей, которых играют Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и другие.