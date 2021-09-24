Держкіно обрало фільм, який представлятиме Україну на «Оскарі»

Український Оскарівський комітет обрав фільм, що представлятиме країну на 94-й премії «Оскар» — це «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит.

Про це комітет повідомив у пʼятницю, 24 вересня.

Стрічка представлятиме Україну в категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

«Погані дороги» (ось трейлер) — це художній фільм, який складається з чотирьох новел. Події відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про стосунки між людьми, що виникають на тлі війни. Перша історія відбувається на українському блокпості, де затримують озброєного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину, яку намагається стримати її бабуся. Третя новела про утримувану в полоні українську журналістку, а в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати за це її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати в неї все.

Український Оскарівський Комітет

Фільм «Погані дороги» отримав 5 голосів та додатково 3 бали (за світову премʼєру на фестивалі, нагороду на фестивалі та рецензії у міжнародних профільних виданнях). Також розглядали наступні фільми-кандидати:

«Відблиск» Валентина Васяновича — 2 голоси та 2 додаткових бали;

«Носоріг» Олега Сенцова — 1 голос та 2 додаткових бали;

«Стоп-Земля» Катерини Горностай — 3 голоси та 3 додаткових бали;

«Чому я живий» Віллена Новака — 0 голосів та 0 додаткових балів.

Цього року обирали фільм від України 11 членів комітету. Три члени комітету не мали права голосувати через конфлікт інтересів, як члени творчої групи та дистрибʼютор фільмів-кандидатів.