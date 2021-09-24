Госкино выбрало фильм, который будет представлять Украину на «Оскаре»

Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который будет представлять страну на 94-й премии «Оскар» — это «Плохие дороги» режиссера Натальи Ворожбит.

Об этом комитет сообщил в пятницу, 24 сентября.

Лента будет представлять Украину в категории «Международный полнометражный фильм».

«Плохие дороги» (вот трейлер ) — это художественный фильм, который состоит из четырех новелл. События происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Каждая из новелл рассказывает об отношениях между людьми, возникающих на фоне войны. Первая история происходит на украинском блокпосту, где задерживают вооруженного директора школы, вторая история о влюбленной в украинского военного местной девушке, которую пытается удержать ее бабушка. Третья новелла о удерживаемой в плену украинской журналистке, а в четвертой рассказывается о том, как быстро рождается насилие: молодая девушка на своей машине сбивает курицу и хочет возместить урон ее хозяевам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются отобрать у нее все.

Украинский оскаровский комитет

Фильм «Плохие дороги» получил 5 голосов и дополнительно 3 балла (за мировую премьеру на фестивале, награду на фестивале и рецензии в международных профильных изданиях). Также рассматривали следующие фильмы-кандидаты:

«Отблеск» Валентина Васяновича — 2 голоса и 2 дополнительных балла;

«Носорог» Олега Сенцова — 1 голос и 2 дополнительных балла;

«Стоп-Земля» Екатерины Горностай — 3 голоса и 3 дополнительных балла;

«Почему я живой» Виллена Новака — 0 голосов и 0 дополнительных баллов.

В этом году выбирали фильм от Украины 11 членов комитета. Три члена комитета не имели права голосовать из-за конфликта интересов, как члены творческой группы и дистрибьютор фильмов-кандидатов.