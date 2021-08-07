Що подивитися у вихідні. Авторський проєкт Джозефа Гордона-Левітта, «Загін самогубців 2» та новий серіал від творців ізраїльського хіта «Фауда»

Кримінальна драма «Невипадковість»

Про що серіал. Сегев Азулай працює екскурсоводом у Тель-Авіві. Він щасливо одружений, але усе змінюється, коли його дружина Даніель гине внаслідок аварії. Винний у автокатастрофі втікає. Сегев намагається зрозуміти, що сталося, і поступово дізнається, що Даніель приховувала чимало небезпечних таємниць, а її смерть була зовсім не випадковою. Над проєктом працювали Ліор Раз й Аві Ісахаров, відомі за популярним ізраїльським серіалом «Фауда».

Hit & Run / Netflix / шоуранери — Доун Прествич, Ніколь Йоркін / у головних ролях — Ліор Раз, Келен Ом / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. Ready Steady Cut каже, що серіал інтригує і може бути найкращим бойовиком цього року. Collider прогнозує, що Hit & Run може стати новим міжнародним хітом.

Горор «Рій»

Про що серіал. Вірджинія — самотня мати. Вона виховує двох дітей і намагається забезпечити сім’ю за допомогою невеликого бізнесу. Жінка розводить і продає сарану, яку пізніше використовують для виготовлення багатого на протеїн борошна. Доходи від бізнесу невеликі. Вірджинія шукає нові способи покращити виробництво. Одного дня вона дізнається секретну формулу для збільшення популяції сарани — давати комахам кров. У 2020 році стрічка увійшла до програми Тижня критики Каннського кінофестивалю.

The Swarm / Netflix / режисер — Джаст Філліпо / у головних ролях — Суліан Брахім, Марі Нарбон, Віктор Боннель / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики: The New Yorker каже, що «Рій» — надзвичайно моторошний фільм. Screen Daily зазначає, що стрічка — не для вразливих, але сподобається шанувальникам боді-горорів з «кроненберзьким» інтелектуальним підтекстом.

Комедія «Містер Корман»

Про що серіал. У юності Джош Корман мріяв стати відомим рок-музикантом. Кар’єра не склалася. Замість того, щоб виступати на сцені, Джош викладає у школі. У особистому житті також чимало проблем — рік тому Джоша покинула наречена, тепер він живе зі старим шкільним товаришем Віктором. Чоловік добре знає, що йому є за що бути вдячним, однак усе частіше бореться з тривожністю, відчуттям самотності та нав’язливими думками про те, що він — недостатньо хороша особистість. «Містер Корман» — авторський проєкт Джозефа Гордона-Левітта. Він є шоуранером проєкту, а ще — грає у ньому головну роль.

Mr. Corman / Apple Tv+ / шоуранер — Джозеф Гордон-Левітт / у головних ролях — Джозеф Гордон-Левітт, Джуно Темпл, Дебра Вінгер / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% / рейтинг IMDb — відсутній.

Що кажуть критики. Журнал Paste пише, що серіал буде близький всім, хто хоч раз дивився з болем на своє життя. Vulture зазначає, що «Містер Корман» стає кращим з кожною серією.

Супергеройський фільм «Загін самогубців: Місія навиліт»

Про що фільм. Сюжет нового «Загону самогубців» майже такий самий, як і попереднього. Група небезпечних злочинців — серед яких Бладспорт, Миротворець, Капітан Бумеранг, Король Акул та Гарлі Квінн — відбуває покарання у спеціальній в’язниці. Одного дня американський уряд вирішує використати злочинців у своїх цілях і відправляє їх на секретну місію. Вони мають знайти і знищити небезпечного інопланетянина Старро, який переховується у Південній Африці. Тоді як перший «Загін самогубців» знімав Девід Ейр, то другий — автор «Вартових галактики» Джеймс Ганн. В Україні фільм можна подивитися у кінотеатрах.

Suicide Squad / HBO Max / режисер — Джеймс Ганн / у головних ролях — Джон Сіна, Марго Роббі, Юель Кіннаман, Віола Девіс / тривалість — 2 години 12 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% / рейтинг IMDb — 7,9.

Що кажуть критики. IndieWire пише, що Suicide Squad — найбільш розважальний та найменш депресивний супергеройський фільм за дуже довгий час. Collider називає його найкращим фільмом DC Extended Universe.

Документальний серіал «Таємні проєкти з вивчення НЛО: Розсекречено»

Про що серіал: Top Secret UFO Projects: Declassified — новий документальний серіал Netflix, присвячений засекреченим проєктам з вивчення НЛО. Він розповідає про програми американських та британських спецслужб — починаючи з проєкту «Блакитна книга», започаткованого у 1952 році.

Top Secret UFO Projects: Declassified / Netflix / шоуранери — Ян Стеглік, Петр Вахлер / у головних ролях — Стівен Бассетт, Меррілл Кук / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — відсутній / рейтинг IMDb — 5,2.

Що кажуть критики. Decider вважає, що серіал базується на конспірології, а не на фактах.

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