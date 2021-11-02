Warner Bros. выдвинула на «Оскар» новую «Матрицу», «Дюну» и «Отряд самоубийц»

Компания Warner Bros. выдвинула на премию Оскар ряд своих новых фильмов. В частности, среди претендентов на награду «Отряд самоубийц», «Матрица: Воскресение», «Дюна».

Как сообщается на сайте кинокомпании, первые две картины заявлены в 15 номинациях, «Дюна» — в 14.

Так, культовый фильм «Дюна» претендует на премию в номинациях: