Google через санкції заблокувала акаунт і YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі

Google заблокувала акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі через санкції проти чиновників та держорганізацій країни.

Про це повідомляє БелТА із посиланням на заяву офіційної представниці СК Юлії Гончарової.

Акаунт Googlе, зокрема пошту, СК Білорусі відновити не зможе, як і канал. Доступними залишились офіційні ресурси органа.

«Разом з офіційним обліковим записом заблокований і привʼязаний до нього верифікований YouTube-канал відомства з більш ніж 23 тисячами підписників. Канал містив відео з офіційними заявами представників комітету, сюжети з резонансних кримінальних справ, матеріали проєкту «Таємниці слідства». На каналі були сотні відеоматеріалів, деякі мали понад мільйон переглядів», — сказала Гончарова.

Тепер СК використовуватиме інші ресурси та сервіси для своїх роликів.