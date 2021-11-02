Google из-за санкций заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси

Google заблокировала аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Беларуси из-за санкций в отношении чиновников и госорганизаций страны.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление официального представителя СК Юлии Гончаровой.

Аккаунт Googlе, в том числе почту, СК Беларуси восстановить не сможет, как и канал. Доступными остались официальные ресурсы органа.

«Вместе с официальным аккаунтом заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тысячами подписчиков. Канал содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, сюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта «Тайны следствия». На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров», — сказала Гончарова.

Теперь СК будет использовать другие ресурсы и сервисы для своих роликов.