Синоптики спрогнозували погоду на тиждень: циклон принесе дощі, ближче до вихідних прийде потепління

Погода в Україні протягом першого тижня листопада буде мінливою — у першій половині в більшості областей дощитиме, а ближче до вихідних знову стане сонячно та тепло.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Так, у ніч проти вівторка, 2 листопада, до південних областей наблизиться циклон, який принесе з собою дощі. Вдень він переміщуватиметься територією країни — у багатьох областях 2—3 листопада буде хмарно та волого, в Карпатах — із мокрим снігом.