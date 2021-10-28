Прогноз погоди: У вихідні в Україну прийде потепління, а з наступного тижня почнуться дощі

В Україні у вихідні, 30 і 31 жовтня, очікується тепла і сонячна погода.

За даними Sinoptik.ua, в останні дні місяця денна температура підвищиться до +13...+15 °C, найтепліше буде в західних областях — до +18 °С. Не очікується і нічних заморозків — у середньому нічна температура сягатиме +5...+8 °С.

Синоптики прогнозують поступове потепління з четверга, проте на північному сході повітря прогріється лише до +10 °С. У вихідні похмура погода буде лише в Івано-Франківську й Чернівцях.

Водночас опади у вихідні не очікуються в жодному регіоні, дощі можуть піти по всій країні з 2 листопада.