Прогноз погоды: В выходные в Украину придет потепление, а на следующей неделе начнутся дожди

В Украине на выходных, 30 и 31 октября, ожидается теплая и солнечная погода.

По данным Sinoptik.ua, в последние дни месяца дневная температура повысится до +13...+15 °C, теплее всего будет в западных областях — до +18 °С. Не ожидается и ночных заморозков — в среднем ночная температура достигнет +5...+8 °С.

Синоптики прогнозируют постепенное потепление с четверга, однако на северо-востоке воздух прогреется до +10 °С. В выходные пасмурная погода будет только в Ивано-Франковске и Черновцах.

В то же время осадки в выходные не ожидаются ни в одном регионе, дожди могут пойти по всей стране со 2 ноября.