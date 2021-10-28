Часть Украины накроет туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

В большинстве областей в пятницу, 29 октября, ожидаются туманы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ночью и утром в западных, северных и центральных областях будет туман, видимость 200—500 м (1 уровень опасности, желтый).

В Киеве и области в пятницу тоже прогнозируют туман, видимость 250—500 м.