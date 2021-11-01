Синоптики спрогнозировали погоду на неделю: циклон принесет дожди, ближе к выходным придет потепление

Погода в Украине в течение первой недели ноября будет переменчивой — в первой половине в большинстве областей будет дождь, а ближе к выходным снова станет солнечно и тепло.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на вторник, 2 ноября, к южным областям приблизится циклон, который принесет с собой дожди. Днем он будет перемещаться по территории страны — во многих областях 2—3 ноября будет облачно и влажно, в Карпатах — с мокрым снегом.