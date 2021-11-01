Синоптики спрогнозировали погоду на неделю: циклон принесет дожди, ближе к выходным придет потепление

Погода в Украине в течение первой недели ноября будет переменчивой — в первой половине в большинстве областей будет дождь, а ближе к выходным снова станет солнечно и тепло.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеоцентре.
Так, в ночь на вторник, 2 ноября, к южным областям приблизится циклон, который принесет с собой дожди. Днем он будет перемещаться по территории страны — во многих областях 2—3 ноября будет облачно и влажно, в Карпатах — с мокрым снегом.
В то же время синоптики заверили, что циклон довольно быстро покинет территорию Украины — 4 ноября преимущественно осадков не ожидается, однако ночью и утром на Прикарпатье будет туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5—10 м/с.
По данным УГМЦ, температура ночью будет 0...+7 °С, днем +8...+14 °С, в южной части +13...+18 °С, в Карпатах ночью -1...-5 °С, днем +3...+8 °С.
В четверг, 4 ноября, станет теплее, до +18 °С и в западных областях.
В пятницу, 5 ноября, на западе, севере страны, а также в Винницкой области будет дожди, на остальной территории без осадков, температура ночью +6...+12 °С, днем +13...+19 °С.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в октябре в Киеве среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходят сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.