Телескоп Hubble показав спіральну галактику після подвійного вибуху наднових

Телескоп Hubble зробив фотографію спіральної галактики NGC 6984, яка розташована за близько 200 мільйонів світлових років від Землі у сузірʼї Індіанець.

Про це повідомляє обсерваторія.

Нову світлину цієї галактики телескоп зробив після надзвичайно рідкісної астрономічної події — подвійного вибуху наднових зірок у NGC 6984.

NASA

Відкриття цих двох наднових зірок, практично в один і той же час та в одному місці, викликало припущення астрономів про те, що вони можуть бути якось пов’язані між собою. Наразі астрономи продовжують дослідження цього феномену.