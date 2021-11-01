Телескоп Hubble показал спиральную галактику после двойного взрыва сверхновых

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая расположена в 200 миллионах световых лет от Земли в созвездии Индеец.
Об этом сообщает обсерватория.
Новое изображение этой галактики телескоп сделал после чрезвычайно редкого астрономического события — двойного взрыва сверхновых звезд в NGC 6984.
Открытие этих сверхновых звезд практически в одно и то же время и в одном месте вызвало предположение астрономов о том, что они могут быть как-то связаны между собой. Сейчас астрономы продолжают исследовать этот феномен.
- Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.
- В октябре Hubble снял «танец» двух спиральных галактик, а в конце сентября телескоп сделал фотографию спиральной галактики NGC 5728, расположенной в созвездии Весов.
- В августе Hubble показал спиральную галактику в созвездии Печь, а до этого галактику в созвездии Часы.