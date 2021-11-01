Телескоп Hubble показал спиральную галактику после двойного взрыва сверхновых

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 6984, которая расположена в 200 миллионах световых лет от Земли в созвездии Индеец.

Об этом сообщает обсерватория.

Новое изображение этой галактики телескоп сделал после чрезвычайно редкого астрономического события — двойного взрыва сверхновых звезд в NGC 6984.

NASA

Открытие этих сверхновых звезд практически в одно и то же время и в одном месте вызвало предположение астрономов о том, что они могут быть как-то связаны между собой. Сейчас астрономы продолжают исследовать этот феномен.