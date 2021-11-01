У Чорне море йде флагман Шостого флоту США

У Чорне море прямує корабель Військово-морских сил США USS Mount Whitney. Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив Шостий оперативний флот Штатів.

Судно буде працювати з союзниками та партнерами НАТО в регіоні і опікуватися безпекою та стабільністю.

Шостий флот — це оперативний флот американських військово-морських сил, що дислокується у Середземному морі. Судно Mount Whitney є флагманом Шостого флоту.