В Черное море идет флагман Шестого флота США

В Черное море следует корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил Шестой оперативный флот Штатов.
Судно будет работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе и заботиться о безопасности и стабильности.
Шестой флот – это оперативный флот американских военно-морских сил, который дислоцируется в Средиземном море. Судно Mount Whitney является флагманом Шестого флота.
Отметим, что 22 сентября 2021 года Зеленский призвал НАТО увеличить количество кораблей в Черном море. Он также заявил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также, что страна заинтересована в увеличении количества совместных учений.
- Украина закрепила свой путь в НАТО в Стратегии внешнеполитической деятельности, в Конституции и ряде других документов. Для этого стране необходимо провести реформы, но в НАТО и ЕС утверждают, что их проводят медленно.
- 14 июня по итогам Брюссельского саммита НАТО лидеры 30 стран-членов одобрили коммюнике, в котором подтверждается принятое в 2008 году на Бухарестском саммите решение о том, что Украина станет членом Альянса через План действий по членству. Сроки Украине пока не назвали.