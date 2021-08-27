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Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Что она предусматривает

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО об утверждении Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Соответствующая стратегия появилась в Украине впервые за 30 лет. Она состоит из 254 пунктов, которые определяют основные направления и приоритеты внешней политики.

«Реализация Стратегии позволит и в дальнейшем проводить проактивную внешнюю политику Украины, защищать национальные интересы на всех важных направлениях, а также в полной мере использовать потенциал дипломатической службы для усиления возможностей нашего государства», — говорится в сообщении.

В целом стратегия разделена на несколько разделов. Среди общих положений указано, что в основе внешней политики Украины лежит стратегический курс на членство в ЕС и НАТО. Среди приоритетов закреплено:

  • обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины,
  • восстановление ее территориальной целостности,
  • противодействие агрессии Российской Федерации,
  • курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО,
  • продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций,
  • защита прав и интересов граждан Украины за рубежом,
  • утверждение положительного имиджа Украины в мире.

Отдельно также существует раздел посвященной стратегии внешней политики в отношении России и противодействия ее агрессии. «Политика Российской Федерации сегодня является основной угрозой для Украины и Европы», — указано в стратегии.

  • 30 июля Украина впервые с момента провозглашения независимости получила Стратегию внешнеполитической деятельности. Ее приняли на заседании СНБО.
  • 11 августа президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие новую Стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года. Согласно документу, Стратегия экономической безопасности заключается в двух взаимосвязанных направлениях: развитие и безопасность.