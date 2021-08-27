Зеленський затвердив Стратегію зовнішньополітичної діяльності України. Що вона передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про затвердження Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Відповідна стратегія з’явилася в Україні вперше за 30 років. Вона складається з 254 пунктів, які визначають основні напрями та пріоритети зовнішньої політики.

«Реалізація Стратегії дасть змогу й надалі проводити проактивну зовнішню політику України, захищати національні інтереси на всіх важливих напрямках, а також повною мірою використовувати потенціал дипломатичної служби для посилення спроможностей нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Загалом стратегія поділена на кілька розділів. Серед загальних положень вказано, що в основі зовнішньої політики України лежить стратегічний курс на членство в ЄС та НАТО. Серед пріоритетів закріплено:

забезпечення незалежності і державного суверенітету України,

відновлення її територіальної цілісності,

протидія агресії Російської Федерації,

курс на набуття повноправного членства в ЄС та в НАТО,

просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій,

захист прав та інтересів громадян України за кордоном,

утвердження позитивного іміджу України у світі.

Окремо також існує розділ присвяченій стратегії зовнішньої політики щодо Росії та протидії її агресії. «Політика Російської Федерації сьогодні є основною загрозою для України і Європи», — вказано у стратегії.