Зеленський затвердив нову Стратегію економічної безпеки України

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нову Стратегію економічної безпеки України до 2025 року.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, Стратегія економічної безпеки полягає у двох взаємопов’язаних напрямах: розвиток і безпека.
Щодо безпеки — йдеться про збройну агресію Росії та тимчасову окупацію частини території України. Зокрема, свідомою і цілеспрямованою дією РФ є руйнування економіки України, бо це спричиняє незадоволеність владою, трудову міграцію, соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади. Також використовуються економічні інструменти впливу, зокрема санкції щодо українських товарів і послуг, а також використання впливу на інші держави.
Також Стратегія враховує основні виклики та загрози у сферах економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки держави. Її завданнями є збереження та розвиток економічної потужності країни, гарантування економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній сфері.
Результатом реалізації Стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки й умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва; досягнення Цілей сталого розвитку України до 2030 року, а рівень життя населення має відповідати економічно розвиненим країнам.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ. Новий орган повинен почати роботу 25 вересня. ДФС припинить своє існування наступного дня.
- Заявки на голову БЕБ подали 59 кандидатів, із яких 11 відхилили на першому етапі. Серед них була заявка екссекретаря РНБО Данилюка. Він через суд вимагає зупинити конкурс. Раніше через конкурс він побився з радником голови Офісу президента Миловановим.