Зеленський затвердив нову Стратегію економічної безпеки України

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію нову Стратегію економічної безпеки України до 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, Стратегія економічної безпеки полягає у двох взаємопов’язаних напрямах: розвиток і безпека.

Щодо безпеки — йдеться про збройну агресію Росії та тимчасову окупацію частини території України. Зокрема, свідомою і цілеспрямованою дією РФ є руйнування економіки України, бо це спричиняє незадоволеність владою, трудову міграцію, соціальну напругу в суспільстві та підриває довіру до влади. Також використовуються економічні інструменти впливу, зокрема санкції щодо українських товарів і послуг, а також використання впливу на інші держави.

Також Стратегія враховує основні виклики та загрози у сферах економічної, фінансової, виробничої, зовнішньоекономічної, інвестиційно-інноваційної та макроекономічної безпеки держави. Її завданнями є збереження та розвиток економічної потужності країни, гарантування економічної незалежності України та здатності до захисту національних економічних інтересів, зокрема у високотехнологічній сфері.

Результатом реалізації Стратегії має стати, зокрема, створення стійкої, конкурентоспроможної, соціально відповідальної ринкової економіки й умов для випереджального розвитку науково-технічного потенціалу країни, сталого нарощування національного багатства та факторів виробництва; досягнення Цілей сталого розвитку України до 2030 року, а рівень життя населення має відповідати економічно розвиненим країнам.