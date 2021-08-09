Британський посол: Питання України в НАТО вирішене, але немає зрушень у реформах

Держави-члени НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу, і питання про те, чи може Україна бути в НАТО, вирішено в принципі, але залишаються питання, що для цього потрібно.

Про це в інтервʼю «ВВС-Україна» розповіла посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Відповідаючи на питання, чи може Україна незабаром стати членом, Сіммонс сказала, що розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, але в НАТО поки не бачать зрушень у реформах, які необхідні для членства.

«Із залученістю України, її участю в операціях НАТО — все чудово, і прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, у деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них — інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ», — заявила посол.

Сіммонс зазначила, що статус «Партнера розширених можливостей» і План дій щодо членства (ПДЧ) чітко визначають супутні реформи, такі як судова реформа і реформа сектора безпеки.