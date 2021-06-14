Зеленський подякував НАТО за перспективу членства в Альянсі, але наголосив на відсутності термінів

Президент Володимир Зеленський подякував НАТО за підтримку і заяву про перспективу членства України в Альянсі, заявивши, що країна продовжить курс на впровадження реформ.
Про це повідомляє пресслужба президента.
«Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року», — заявив Зеленський, але зазначив, що у рішенні саміту відсутні «конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися».
Лідер держави запевнив, що Україна продовжить курс на реформу у сфері безпеки і оборони, щоб відповідати стандартам НАТО. Крім цього він наголосив на вагомому внеску України в безпеку всього євроатлантичного простору за рахунок стримування російської агресії.
«Роль України у забезпеченні глобальної безпеки має бути належним чином оцінена», — підкреслив Зеленський, додавши, що продовжить детальне обговорення євроатлантичних прагнень України на переговорах з лідерами країн-членів НАТО, в тому числі з президентом США Джо Байденом.
- 14 червня за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства.
- Після саміту генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс допоможе Україні з реформами для наближення інтеграції.
- Напередодні Зеленський висловив жаль з приводу того, що президент США Джо Байден не зміг зустрітися з ним напередодні своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня. В інтервʼю Reuters, AP та AFP Зеленський заявив, що хоче почути чітке «так» або «ні» від Байдена на питання про ПДЧ.