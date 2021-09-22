Зеленський закликав НАТО збільшити кількість кораблів у Чорному морі. Також він чекає на перелік реформ для вступу в Альянс

Президент Володимир Зеленський в Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої підняв питання безпеки в Чорному морі, звільнення українців з полону та багато іншого.

Про це повідомляє Офіс президента.

Говорячи про важливість спільних зусиль з Альянсом для підвищення рівня безпеки в Чорноморському регіоні, Зеленський відзначив важливість збільшення присутності флотів країн НАТО в Чорному морі, а також взаємодії держав Чорноморського узбережжя. Зеленський заявив, що Україна готова активно приєднуватися до відповідних спільних дій з Альянсом, а також сказав Столтенбергу, що Україна зацікавлена у збільшенні кількості спільних навчань.

Зеленський попросив Єнса Столтенберга сприяти звільненню майже 450 українців, яких утримують на тимчасово непідконтрольних територіях та в Росії.

Крім цього, президент розповів генсеку, що за останні два роки Україна практично завершила формування нової цілісної системи безпеки за стандартами НАТО, і висловив надію, що члени Альянсу визначать найближчим часом для України перелік реформ, критерії та «маркери», виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.