У Львівській області розпочалися військові навчання Rapid Trident 2021

У Львівській області на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалися міжнародні військові навчання Rapid Trident 2021.

Про це пише пресслужба Міноборони.

У навчаннях візьмуть участь приблизно шість тисяч військових із 15 країн світу. Окрім українців також будуть присутні представники США, Болгарії, Канади, Грузії, Німеччини, Італії, Йорданії, Литви, Молдови, Пакистану, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії. Самі навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня.

«Переконаний, що ці навчання — це не лише черговий етап удосконалення військової майстерності. Вони є важливим кроком на шляху до євроінтеграції України. Адже посиляться оперативні можливості наших військ, покращиться рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних cил України, США та партнерів НАТО. Зі свого боку, українські військові, які восьмий рік поспіль стримують російську агресію, поділяться з міжнародними колегами унікальним бойовим досвідом, набутим у боях на Донбасі», — зазначив керівник навчань, бригадний генерал Владислав Клочков.