Во Львовской области начались военные учения Rapid Trident 2021

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались международные военные учения Rapid Trident 2021.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

В учениях примут участие примерно шесть тысяч военных из 15 стран мира. Кроме украинцев также будут присутствовать представители США, Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Учения пройдут с 20 сентября по 1 октября.

«Убежден, что эти учения — это не только очередной этап совершенствования военного мастерства. Они являются важным шагом на пути к евроинтеграции Украины. Ведь усилятся оперативные возможности наших войск, улучшится уровень совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и партнеров НАТО. Со своей стороны, украинские военные, которые восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию, поделятся с международными коллегами уникальным боевым опытом, приобретенным в боях на Донбассе», — отметил руководитель учений, бригадный генерал Владислав Клочков.