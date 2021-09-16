Во Львове 20 сентября стартуют военные учения Rapid Trident — 2021. Впервые они пройдут с боевыми стрельбами

Во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 20 сентября стартуют украинско-американские военные учения Rapid Trident — 2021. Они продлятся до 1 октября.

Как сообщает командование сухопутными войсками ВСУ, впервые за всю историю Rapid Trident будут проведены тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Основная цель этих учений — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. Учения должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов ВСУ со штабами США и других членов НАТО.