У Львові 20 вересня стартують військові навчання Rapid Trident — 2021. Уперше вони пройдуть із бойовими стрільбами

У Львові на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 20 вересня стартують українсько-американські військові навчання Rapid Trident — 2021. Вони триватимуть до 1 жовтня.

Як повідомляє командування сухопутних військ ЗСУ, уперше за всю історію Rapid Trident будуть проведені тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Основна мета цих навчань — підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій. Навчання повинні підвищити рівень підготовки та оперативності українських військ, а також поліпшити сумісність штабів ЗСУ зі штабами США та інших членів НАТО.