В Афганістані озброєні люди атакували весілля з вимогою вимкнути музику. Є загиблі та поранені

Озброєні люди в Афганістані, які представилися талібами, напали на гостей весілля з вимогою вимкнути музику. Унаслідок стрілянини двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення.

Про це пише BBC.

Водночас речник «Талібану» запевнив, що двоє з трьох нападників були затримані, та заперечив їхню причетність до ісламістського руху.

Наразі офіційно в Афганістані не заборонили музику, хоча раніше, коли таліби були при владі у 1996—2001 роках, такий наказ існував.

За словами одного з місцевих, чотири пари одружилися і влаштували спільне весілля у провінції Нангархар. Вони також отримали дозвіл від місцевого представника «Талібану» на те, щоб увімкнути музику, і лише у так званій «жіночій зоні».

Але пізно вночі озброєні люди напали на весілля та намагалися розбити динаміки. Коли гості почали протестувати, то нападники відкрили вогонь. У «Талібані» вже пообіцяли провести розслідування інциденту.